أوكرانيا: القوات الجوية الروسية تدمر مستودعا للحبوب في شرق البلاد

قالت تقارير رسمية أوكرانية اليوم الأحد، إن القوات الجوية الروسية دمرت مستودعا للحبوب خلال هجوم على شرق أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الشرطة سيرهي بولفينوف على موقع فيسبوك، إن المستودع الواقع في بلدة فوفشانسك تعرض للقصف في هجوم جوي وتعرض للتدمير بشكل كبير.

وكتب بولفينوف إن مبنى لتخزين الحبوب في بلدة فوفشانسك التي تقع على الحدود مع روسيا تعرض للتدمير في هجوم خلال الليل. وأضاف "لحسن الحظ، لم تكن هناك إصابات".

وأظهرت الصور المرفقة بالمنشور مستودع حبوب مدمرا، إلا أنه لا يمكن التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل.

كانت روسيا قد انسحبت من الاتفاق الخاص بتصدير الحبوب عبر البحر الأسود في شهر يوليو الماضي بعد عام من توسط الأمم المتحدة وتركيا في إبرامه، إذ اشتكت من أن صادراتها من الأغذية والأسمدة تواجه عراقيل، إضافة إلى عدم شحن كميات كافية من القمح الأوكراني إلى البلدان المحتاجة.

وبعد الانسحاب من الاتفاق، شنت روسيا مراراً هجمات على الموانئ المطلة على نهر الدانوب الذي أصبح منذ ذلك الحين الممر الرئيسي لتصدير الحبوب الأوكرانية.