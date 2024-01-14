أظهرت مسودة معدلة لميزانية 2024 في إسرائيل، اليوم الأحد، أن عجز الميزانية من المتوقع أن يرتفع من 2.25% إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري.

وبحسب موقع «جلوبس» الإسرائيلي، تتوقع وزارة الخزانة وصول نفقات الحكومة الإسرائيلية لتمويل الحرب في عام 2024 ما بين 70- 85 مليار شيكل، باستثناء أموال المساعدات الأمريكية، للعام المقبل.

وأفاد مشروع الميزانية المحدث الذي سيقدمه وزير المالية بتسلئيل سموتريش للحكومة، بأن حد العجز سيرتفع هذا العام من 2.25% إلى 6.5%.

واقترحت وزارة المالية أيضا، في إطار الاستعدادات لتخفيضات ميزانية 2024، تخفيض 180 مليون شيكل (أو 30%) من إجمالي ميزانية وزارة الابتكار والعلوم والتكنولوجيا لهذا العام، والذي كان من المفترض أن يكون 540 مليون شيكل.

وبحسب الاقتراح، فإن الخفض سيضر ببناء مراكز الفيزياء في الضواحي التي كان من المقرر إقامتها من قبل الوزارة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وتحت إشرافها، بحسب وكالة سبوتنيك.

وقد تم تصميم البرنامج لدعم السلطات المحلية في إنشاء مراكز تعزيز تعلم الفيزياء للطلاب في الصفوف 9-12.