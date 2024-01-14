مقتل شخص وإصابة 2 آخرين إثر مشاجرة بالأسلحة البيضاء في ملوي بالمنيا

شهد مركز ومدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، مساء اليوم الأحد، مقتل شخص وإصابة آخرين، إثر نشوب مشاجرة بين طرفين باستخدام الأسلحة البيضاء، وتم نقلهم إلى المستشفى التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق.



كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، قد تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع مشاجرة بين طرفين في منطقة الشيخ ناصر بمركز ملوي، أسفرت عن وقوع ضحايا ومصابين، وتم نقلهم للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



وانتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين مقتل شخص وإصابة 2 آخرين بإصابات بالغة نتيجة تعرضهم لعدد من الطعنات بسبب مشاجرة نشبت بين طرفين، وتم نقل المصابين لمستشفى ملوي التخصصي، وإيداع الجثة داخل المشرحة للعرض على الطبيب الشرعي.



وجار تكثيف التحريات من قبل رجال الشرطة وفريق البحث الجنائي لكشف ملابسات الواقعة، وتم التحفظ على عدد من الأشخاص طرفي المشاجرة.



تحرر عن ذلك المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.