استقرت أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الأحد 14 يناير 2024 وفقا للموقع الإلكتروني لسوق العبور.

وجاءت الأسعار كالتالي:

استقر سعر كيلو البلطي ليتراوح بين 68 إلى 72 جنيها للكيلو.

ارتفع سعر البلطي الأسواني 20 جنيها ليتراوح بين 20 إلى 60 جنيها للكيلو.

استقر سعر السمك الفيلية ليتراوح بين 40 إلى 200 جنيه للكيلو.

وثبت زاد سعر سمك البياض ليتراوح بين 70 إلى 115 جنيه للكيلو.

استقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 20 إلى 250 جنيها للكيلو.

وثبت سعر كيلو سمك المكارونة السويسي ليتراوح بين 65 إلى 105 جنيه.

استقر سعر سمكة موسي ليتراوح بين 170 إلى 370 جنيه للكيلو.

وقفز سعر كيلو السبيط والكاليماري 20 جنيها ليتراوح بين 170 جنيها و390 جنيها.

ثبت سعر الكابوريا ليتراوح بين 40 إلى 220 جنيهات للكيلو.

واستقر سعر كيلو سمك البربون ليتراوح بين 60 إلى 80 جنيها.

وثبت سعر الجمبري الجامبو ليتراوح بين 510 إلى 590 جنيها.

واستقر سعر كيلو الجمبري الصغير ليتراوح بين 100 إلى 230 جنيها.

وثبت سعر السمك البوري ليتراوح بين 85 إلى 125 جنيها.

واستقر سعر السمك المكاريل عند ما يتراوح بين 75 إلى 95 جنيها