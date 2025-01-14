السوداني يؤكد عزم العراق توطيد العلاقات الثنائية مع بريطانيا

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أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، عزم بلاده توطيد العلاقات الثنائية البناءة في مختلف المجالات، وبما يعزز المصالح المتبادلة والمستدامة للشعبين العراقي والبريطاني.

وعبر السوداني، خلال لقائه اليوم ملك بريطانيا تشارلز الثالث في قصر باكنجهام بلندن، "عن التقدير للدعوة الرسمية التي تلقاها لزيارة بريطانيا".

ورحب الملك بزيارة رئيس الحكومة العراقية، وأشار إلى "عمق العلاقة التاريخية بين العراق وبريطانيا، والأهمية البارزة التي توليها حكومتا البلدين بهدف تطوير المصالح المشتركة، والتفاهمات على مختلف الصعد".

وبحسب بيان للحكومة العراقية ، جرى خلال اللقاء استعراض التعاون الثنائي بين العراق والمملكة المتحدة، وسبل إقامة شراكة منتجة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية.

كما جرى التطرق إلى التعاون في مجال مواجهة تحديات التغيرات المناخية وفرص تعزيز التعاون الثقافي.

وكان السوداني توجه إلى بريطانيا أمس الاثنين في زيارة رسمي، على رأس وفد وزاري وبرلماني وحكومي كبير.