شهدت أسواق المال العربية ارتفاعا جماعيا فى جميع مؤشرات بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء.
• البورصة المصرية
أغلقت تعاملات اليوم على صعود جماعي في مؤشراتها، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 3.749 مليار جنيه.
وصعد مؤشر السوق الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 28967 نقطة.
وعلى صعيد الأسهم الأكثر ارتفاعا، جاء سهم شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك مرتفعا بنسبة 14.72% ليغلق عند 11 جنيها، بينما تصدر الأسهم الاكثر انخفاضا سهم شركة التعمير والاستشارات الهندسية بنسبة 7% ليغلق عند 55.31 جنيه.
• بورصة السعودية
أغلق المؤشر الرئيسي "تاسي" تداولات اليوم على تراجع بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 12172 نقطة، بتداولات 6.104 مليار ريال.
تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا سهم شركة نايس ون بيوتي للتسويق الإلكتروني بنسبة 9.81% ليغلق عند 54.30 ريال، وفي المقابل تصدر سهم مجموعة صافولا قائمة الأسهم الأكثر انخفاضًا بنسبة 2.23% ليغلق عند مستوى 37.35 ريال.
• سوق أبوظبي المالي
كما أغلق سوق أبوظبي المالي على تراجع بنسبة 0.40% عند مستوى 9497 نقطة، بتداولات 1.082 مليار درهم.
وتصدر الأسهم المرتفعة، سهم شركة أبوظبي لبناء السفن بنسبة 14.99% ليغلق عند 6 دراهم، بينما تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا سهم شركة ام القوين للاستثمارات العامة بنسبة 8.26% ليغلق عند درهما واحدا.
• سوق دبي المالي
أغلق المؤشر العام على ارتفاع أيضا بنسبة 0.24%عند مستوى 5245 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 685 مليون درهم.
وجاء سهم شركة أرامكس في قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 7.54% ليغلق عند 2.85 درهم، بينما أغلق سهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة في الأكثر انخفاضا بنسبة 10% عند 3.60 درهم.
• السوق الكويتية
أغلق مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت مرتفعا بنسبة 0.63% عند مستوى 8004 نقاط، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 77 مليون دينار.
وجاء سهم شركة أرزان المالية للتمويل والاستثمار في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعًا بنسبة 2.68% ليغلق عند 0.268 دينار، بينما تصدر سهم شركة الإمتياز الاستثماريةقائمة الأسهم الأكثر انخفاضًا بنسبة بلغت 3.72% ليغلق عند 62.100 دينار.