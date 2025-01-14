جامعة سوهاج: نجحنا في محو أمية 156 ألف مواطن بالمحافظة حتى الآن

قال الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، إن الجامعة من أوائل الجامعات التي أولت قضية محو الأمية اهتماما كبيرا، وأثمر ذلك عن نتائج فعلية ملموسة على أرض الواقع، وذلك تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإطلاق مبادرة مصر خالية من الأمية، حيث نجح طلاب الجامعة في محو أمية 156 ألفا و488 مواطنا منذ بدء المبادرة حتى الآن، ومحو أمية 60 ألف مواطن خلال عام 2023-2024 في مختلف مراكز وقرى المحافظة.

وأشاد النعماني بالنسب المتقدمة التي استطاعت الجامعة تحقيقها في مجال محو الأمية، بسواعد أبنائها الطلاب والطالبات والذين بذلوا مجهودات مضنية في هذا المشروع القومي، مؤكداً أن العمل مازال مستمر والنجاحات ستتوالى لتحقيق الهدف والوصول إلى مصر خالية من الأمية.

وأوضح الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن إدارة الجامعة وضعت خطة شاملة تستهدف القضاء على الأمية بالمحافظة، من خلال التعاون الجاد والمثمر مع الهيئة القومية لتعليم الكبار، مؤكدا أن الجامعة نفذت ندوات توعوية ودورات تدريبية لاكتساب مهارات التعامل مع الأميين كبار السن، وتوفير قاعدة بيانات لأماكن وأسماء الأميين بالمراكز والقرى، وتسهيل وتذليل المعوقات التي قد تعرقل الوصول للهدف المنشود، إلى جانب وضع العديد من الامتيازات لتشجيع وتحفيز الطلاب والطالبات للمشاركة بهذه القضية والحد من آثارها على المجتمع.