تستعد واشنطن لتنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الأسبوع المقبل، وذلك بإقامة سياج أمني مؤقت أسود يمتد لمسافة 48 كيلومترا، ونشر 25 ألف فرد شرطة ونقاط تفتيش أمنية للتعامل مع مئات الآلاف ممن سيشهدون تنصيبه.

ويؤدي ترامب اليمين يوم الاثنين على درجات مبنى الكونجرس الأمريكي ليتبع ذلك مسيرة احتفالية حتى البيت الأبيض بعد عطلة نهاية أسبوع ستشهد احتجاجات من المعارضين لترامب وتجمعات واحتفالات لأنصار الجمهوريين، بحسب وكالة رويترز.

وشهدت الحملة الانتخابية محاولتين لاغتيال ترامب، أصابت رصاصة أذنه في إحداهما، فضلا عن هجومين على مواطنين أمريكيين في ليلة رأس السنة.

وقُتل 14 شخصا وأصيب العشرات في أحد الهجومين عندما صدم أحد قدامى المحاربين في الجيش الأمريكي بشاحنة حشدا من المحتفلين بليلة رأس السنة الجديدة في نيو أورليانز.

وفي نفس اليوم، فجّر جندي في الخدمة الفعلية شاحنة تسلا سايبرتراك أمام فندق يحمل علامة ترامب التجارية في لاس فيجاس، مما أدى إلى مقتل الجندي.

وقال مات ماكول من جهاز الخدمة السرية الأمريكي في مؤتمر صحفي: «نحن في بيئة يزداد التهديد فيها».

وسيتم التنصيب نفسه على درجات مبنى الكونجرس المواجهة لنصب واشنطن التذكاري عندما يؤدي ترامب اليمين رسميا في حضور أعضاء الكونجرس والمحكمة العليا وإدارته القادمة وعشرات الآلاف من المتابعين.

وهذا هو نفس المكان الذي حطم فيه آلاف من أنصار ترامب النوافذ واشتبكوا مع الشرطة وأجبروا أعضاء الكونجرس على الفرار للنجاة بحياتهم في السادس من يناير 2021، في محاولة لإلغاء هزيمة ترامب في انتخابات 2020 أمام الرئيس الديمقراطي جو بايدن.

وأقرت نائبة الرئيس الديمقراطي كامالا هاريس، منافسة ترامب في انتخابات 2024، بهزيمتها في الاقتراع الذي جرى في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني الماضي غير أن ترامب يواصل زعمه بحدوث تلاعب في نتيجة الانتخابات السابقة دون تقديم دليل على ذلك.

وقال مسئولون أمنيون إن لا معلومات لديهم عن وجود أي تهديدات محددة أو منسقة في يوم التنصيب لكن ما يقلقهم هو المهاجمون الذين يتحركون بمفردهم، مثل مهاجم نيو أورليانز أو حادثين منفصلين وقعا الأسبوع الماضي.

وفي أحدهما، تم القبض على رجل لمحاولته الدخول إلى مبنى الكونجرس وبحوزته سلاح أبيض. وفي الثاني، قالت شرطة الكونجرس إنها ألقت القبض على رجل لمحاولته إشعال حريق بالقرب من المبنى.

وذكر قائد شرطة الكابيتول الأمريكي توماس مانجر في إفادة أمنية: «يظل هذا التهديد من المهاجمين المنفردين هو المبرر الأكبر لكوننا في حالة تأهب قصوى طوال الأسبوع المقبل».

وحذر مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) ووزارة الأمن الداخلي، الشرطة في أنحاء البلاد من خطر وقوع هجمات مماثلة لما وقع في نيو أورليانز.

سيتم إغلاق جزء كبير من وسط مدينة واشنطن، يمتد لمسافة ثلاثة كيلومترات من البيت الأبيض إلى مبنى الكونجرس، أمام حركة المركبات، مع إغلاق نقاط الدخول بحواجز خرسانية وشاحنات قمامة وعناصر ثقيلة أخرى.

وقال مسئولون إن السياج الأسود الذي يبلغ طوله 48 كيلومترا وارتفاعه مترين سيكون أطول سياج يتم إقامته على الإطلاق في واشنطن وإنه صُمم ليكون غير قابل للتسلق.

كما سيعمل على تكثيف الوجود الأمني نحو 7800 جندي من الحرس الوطني و4000 شرطي مستدعى من أقسام الشرطة الأخرى بأنحاء الولايات المتحدة.