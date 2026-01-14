ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر الماضي

ارتفعت أسعار النفط في تعاملات، اليوم الأربعاء، إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر، حيث ترقب المتداولون رد الولايات المتحدة على الاضطرابات في إيران، وسط تقارير تفيد بأن بعض الأفراد قد نُصحوا بمغادرة قاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر.

وقفز سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي إلى أكثر من 66 دولارا للبرميل، بعد أن ارتفع بأكثر من 9% خلال الجلسات الأربع السابقة.

وذكرت تقارير إخبارية، أنه طلب من بعض الأفراد مغادرة قاعدة العديد الجوية بحلول مساء الأربعاء.

وكانت إيران، قد استهدفت القاعدة في غارات جوية انتقامية ردا على القصف الأمريكي لمواقعها النووية في يونيو الماضي.

وحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإيرانيين على مواصلة الاحتجاجات ضد حكومة المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، وقال إنه سيتصرف وفقا لذلك بمجرد أن تتضح له صورة عن عدد القتلى من المتظاهرين.

وأشار ترامب إلى أن خطوته التالية ستتوقف على اجتماع مجلس الأمن القومي الأمريكي.

وقد اجتمع المجلس، أمس الثلاثاء، بدون ترامب لإعداد خيارات للرئيس، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست، نقلا عن مصدر مطلع على الاجتماع.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن المتداولين في سوق النفط العالمية يراقبون الاضطرابات في إيران واحتمال تدخل أمريكي، والذي قد يهدد إنتاج البلاد من النفط الخام، والذي يبلغ حوالي 3.3 مليون برميل يوميا، بالإضافة إلى كميات إضافية من السوائل الغازية.

وصرح وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، لقناة فوكس نيوز، بأن الولايات المتحدة "ستكون بكل سرور شريكا تجاريا" لقطاع النفط الإيراني في حال سقوط النظام.

وقد ارتفعت أسعار النفط في العام الجديد، حيث أعادت الاضطرابات في إيران، رابع أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إلى جانب الاضطرابات في فنزويلا، بعد سلسلة من خمسة أشهر من الخسائر التي حفزتها توقعات بفائض في المعروض.

وقال محللو بنك سيتي جروب، بمن فيهم فرانشيسكو مارتوتشيا، في مذكرة: "إن الاحتجاجات في إيران تهدد بتضييق موازين النفط العالمية من خلال خسائر في الإمدادات على المدى القريب، ولكن بشكل رئيسي من خلال ارتفاع علاوة المخاطر الجيوسياسية".

وأضافوا: "المخاطر الحالية تميل نحو الاحتكاكات السياسية واللوجستية بدلا من الانقطاعات المباشرة، مما يبقي التأثير على إمدادات النفط الخام الإيراني وتدفقات التصدير محصورًا".

وبحلول الساعة الثامنة و57 دقيقة صباحا بتوقيت نيويورك ارتفع سعر خام برنت تسليم مارس بنسبة 1% إلى 66.12 دولارا للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط القياسي للنفط الأمريكي إلى 61.66 دولارا للبرميل تسليم فبراير.