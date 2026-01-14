استطلاع: معظم المشاركين يقولون إن ترامب تجاوز حدوده في العمل العسكري بالخارج والبعض يرى فوائد للتدخل في فنزويلا

أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة أسوشيتد برس(أ ب) ومركز نورك للأبحاث أن معظم المشاركين فيه يقولون إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاوز حدوده في العمل العسكري في الخارج، لكن البعض يرى ثمة فوائد للتدخل في فنزويلا.

وتم إجراء الاستطلاع بعد القبض على الرئيس نيكولاس مادورو في الثالث من يناير.

ووجد الاستطلاع أن 56% من البالغين الأمريكيين يعتقدون أن ترامب تجاوز حدوده في التدخلات العسكرية في الخارج، في حين أن الأغلبية لا توافق على طريقة تعامل الرئيس الجمهوري مع السياسة الخارجية بشكل عام ومع فنزويلا بشكل خاص.