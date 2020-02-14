الصين تسجل 121 وفاة جديدة وأكثر من 5 آلاف حالة إصابة بفيروس كورونا

أعلنت مفوضية الصحة الوطنية في الصين اليوم الجمعة، أنه مع نهاية يوم الخميس الموافق 13 فبراير الجاري تم تسجيل 121 حالة وفاة جديدة علاوة على تسجيل 5 آلاف و 90 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الفتاك.

وبذلك يصل العدد الإجمالي للوفيات في الصين إلى 1380 شخصا، وفقا لبيان المفوضية. ياتي ذلك بعد أن تم أعادة تقدير الارقام، وإزالة 108 حالة وفاة بسبب العد المزدوج في مقاطعة هوبي، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج.

وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا 63 ألفا و 851حالة.

كما خرج ما مجموعه 6 آلاف و 723 مريضاً من المستشفيات منذ تفشي المرض.