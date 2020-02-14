إصابة 20 شخصا بعد انفجار اسطوانة غاز بمنزل أثناء حفل زفاف في مطاي بالمنيا

انفجرت اسطوانة غاز داخل منزل ريفي في قرية مطاي البلد بشمال محافظة المنيا، أثناء إقامة حفل زفاف، ونتج عن ذلك إصابة نحو 20 شخصا تم نقلهم جميعا لـ3 مستشفيات، وتقرر خروجهم جميعا بعد استقرار حالتهم الصحية، عدا 3 أشخاص حالتهم حرجة، كما حدثت تلفيات كبيرة بالمنزل ونفقت بعض رؤوس الماشية وأنهارت "بلكونة" بفعل الانفجار.

وكان اللواء محمود خليل، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنيا، قد تلقي إخطارا من عمليات النجدة، بانفجار إسطوانة بوتاجاز داخل منزل ريفي بقرية مطاي البلد، كان مقاما بداخله حفل زفاف، ونتج عن ذلك إصابة 20 شخصا، تم نقلهم إلى مستشفيات المنيا العام والجامعي ومصر المحبة، وتقرر خروج الجميع عدا 3 هم: "صباح نور خلف" ٢٥ عاماً، "أنوار جمال فتح الباب" ٥٥ عاماً ربة منزل، مقيمتان ببندر مطاي، "شهد خلف عبدالله" ٥ سنوات طفلة، مقيمة بقرية نزلة ثابت.

انتقل رجال البحث الجنائي وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتمكنوا من إخماد الحريق بمعاونة الأهالي، وجاري حصر التلفيات والتحري حول الظروف والملابسات.