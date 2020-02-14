تنفيذ 307 آبار لجمع وحصاد مياه وتحسين الممارسات الزراعية في 100 مزرعة بمطروح

قال المهندس حسين السنينى المهندس ومنسق البرنامج الإنمائية، إن مشروع حصاد المياه والممارسات الزراعية الجيدة التابع لمنظمة الفاو قام بتنفيذ عدد 307 بئر لجمع مياه الأمطار (سعة تخزينية 30 ألف م3، وصيانة 18 بئر روماني لجمع مياه الأمطار سعة تخزينية 9 ألاف م3، وتحسين الممارسات الزراعية بعدد 100 مزرعة تشمل توزيع أسمدة ومبيدات ومناشير ومناقب تقليم.

جاء ذلك خلال ورشة العمل الختامية لمشروع حصاد المياه والممارسات الزراعية الجيدة من أجل تحسين الأحوال المعيشية وزيادة الإنتاج واستدامته في المناطق الزراعية بحضور الدكتور إسماعيل الفرماوي كبير خبراء الزراعة بالوكالة الإيطالية بالقاهرة.

وأكد منسق المشروعات الزراعية، أنه تم أيضا عمل 27 مزرعة زيتون جديدة وعدد 120 شتلة وشبكة رى بالتنقيط وبئر لجمع مياه الأمطار، وتوفير عدد (4) موتور رش وعدد (4) عزاقة لخدمة المزارعين وتوزيع 524 أردب شعير لزراعة 1048 فدان، وتقديم علاجات بيطرية لعدد 25 ألف رأس ماعز وأغنام، وتوزيع 80 تيس دمشقى على المربين، و500 رأس ماعز للمرأة المعيلة بواقع 5 رؤوس لكل سيدة، و1000 دجاجة بياض بواقع 20 دجاجة لكل سيدة، وعمل 70 حديقة منزلية و70 وحدة ألبان لعدد 70 سيدة، وغيرها من الانشطة الداعمة لصغار المزارعين ومربي الثروة الحيوانية بالمحافظة.

هذا بالإضافة إلى عمل توعوية إرشادية للمزارعين فى 10 مزارع خلال موسمين زراعيين، وعمال ممارسات زراعية لعدد 33 مزرعة تين وزيتون فى الوديان.