إيران: سنضرب إسرائيل وأمريكا إذا ارتكبتا أقل خطأ

قال قائد الحرس الثوري الإيراني في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي على الهواء يوم الخميس إن إيران ستضرب إسرائيل والولايات المتحدة إذا ارتكبتا أقل خطأ.

وقال الميجر جنرال حسين سلامي في ذكرى مرور 40 يوما على مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني ”إذا ارتكبتم أقل خطأ، فسنضربكما“.

وقُتل سليماني، الذي كان قائدا لفيلق القدس المسؤول عن العمليات الخارجية للحرس الثوري الإيراني، في ضربة أمريكية بطائرة مُسيرة في بغداد في الثالث من يناير كانون الثاني ومعه القيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

ونقلت وكالة تسنيم للأنباء في وقت سابق يوم الخميس عن المتحدث باسم الحرس الثوري قوله إن قتل سليماني سيؤدي إلى تحرير القدس.

وقال رمضان شريف في احتفال بمناسبة الذكرى الأربعين لوفاة سليماني بمدينة أرومية ”الاغتيال الجبان والخسيس للقائد سليماني وأبو مهدي المهندس على أيدي الأمريكيين سيؤدي لتحرير القدس بإذن الله“.

وقال الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي الأسبوع الماضي إن إيران ستدعم الجماعات المسلحة الفلسطينية بقدر استطاعتها وحث الفلسطينيين على مواجهة خطة أمريكية للسلام مع إسرائيل.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة تؤدي لقيام دولة فلسطينية بشروط صارمة وتسمح لإسرائيل ببسط سلطتها على المستوطنات اليهودية، المتنازع عليها منذ فترة طويلة، في الضفة الغربية المحتلة. ورفض الزعماء الفلسطينيون الخطة باعتبارها منحازة لإسرائيل.

وأذاع التلفزيون الرسمي الإيراني يوم الخميس مقابلة مع الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله تحدث فيها عن علاقته الوثيقة بسليماني كما سلط الضوء على الدور المحوري الذي لعبه سليماني في المساعدة في بناء ترسانة صواريخ حزب الله إضافة لدوره في العمليات العسكرية خلال الحرب التي خاضتها الجماعة مع إسرائيل في 2006.

وأسس الحرس الثوري الإيراني جماعة حزب الله في عام 1982.



وقال نصر الله إن سليماني قام أيضا بدور مهم في معركة العراق ضد تنظيم الدولة الإسلامية وطلب من قادة عمليات حزب الله العمل مع قوات الأمن العراقية في قتال التنظيم عندما اجتاح في البداية مساحات شاسعة من العراق في 2014.

وعلى صعيد منفصل حث سليماني الإيرانيين في وصيته على دعم خامنئي وقال إن على الفصائل السياسية تنحية خلافاتها جانبا. وقرأ الوصية القائد الجديد لفيلق القدس إسماعيل قآني في احتفال بطهران.