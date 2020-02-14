اتفاقية بين الخطوط الملكية المغربية والخطوط الجوية البريطانية لتقاسم الرمز المشترك على مستوى الرحلات الجوية

أبرمت الخطوط الملكية المغربية والخطوط الجوية البريطانية اتفاقية تقاسم الرمز المشترك على مستوى الرحلات الجوية التي تؤمنها الشركتين، التي تربط بين الدار البيضاء وأكادير من جهة ولندن من جهة أخرى.

وأفاد بيان لشركة الخطوط الملكية المغربية اليوم /الجمعة/ بأن هذه الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من 20 فبراير الجاري، أي بعد أسابيع قليلة من انضمام الشركة الوطنية لتحالف (One world). وستوفر اتفاقية تقاسم الرمز المشترك، الأولى من نوعها بإفريقيا، بالنسبة للخطوط الجوية البريطانية، مجموعة من الخدمات والامتيازات لزبنائها المسافرين عبر رحلاتها الرابطة بين مطاري لندن هيثرو ومراكش.

وأضاف البيان أنها ستوفر لهم أيضا إمكانية الدخول اليومي السلس للدار البيضاء، المحور المطاري للخطوط الملكية المغربية، والذي سيضع رهن إشارتهم شبكة قوية لرحلات الشركة الوطنية المغربية المتجهة نحو إفريقيا كأبيدجان بالكوت ديفوار وفريتاون بسيراليون أو أكادير بالمغرب.

وفي المقابل، سيستفيد عملاء الخطوط الملكية المغربية من الدخول إلى مجموعة من الرحلات التي تؤمنها الخطوط الجوية البريطانية في بريطانيا العظمى.

ونقل البيان عن كريس فورديس، مسؤول التحالفات بالخطوط الجوية البريطانية، قوله "نحن سعداء بإنجاز هذه الشراكة مع الخطوط الملكية المغربية، الناقل الجوي الرائد على المستوى الإفريقي، خاصة وأنها أول اتفاقية تقاسم للرمز المشترك نوقعها في القارة الإفريقية".

وأضاف "ستمنح هذه الاتفاقية لزبنائنا عددا كبيرا من الرحلات الجوية لدخول أكبر وجهة سياحية بإفريقيا وهي المغرب، كما ستمكن من ربط شبكتنا الدولية مع عدد كبير من الوجهات الإفريقية الجديدة".