تحسر معين الشعباني، المدير الفني للترجي التونسي، على خسارة فريقه للقب السوبر الإفريقي للمرة الثانية على التوالي، والرابعة في تاريخ النادي.

وتوج الزمالك بطلا للسوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي بنتيجة 3 – 1 ، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على ستاد الغرافة القطري.

وقال الشعباني خلال وقائع المؤتمر الصحفي بعد نهاية المباراة:" بكل أسف خسرنا لقب السوبر الإفريقي للمرة الرابعة، الحظ عاندنا اليوم أمام الزمالك، أبارك لهم على التتويج".

وأضاف:" لم نظهر بالشكل المطلوب في الشوط الأول، ولكن بالنصف الثاني من اللقاء سيطرنا على الكرة بكافة خطوط الملعب، ونجحنا في تسجيل هدف التعادل، ولكن سرعان ما تلقت شباكنا هدف آخر من هجمة مرتدة".

وأكمل:" كان لنا هدف صحيح تم الغاؤه، ولم يلجأ حكم المباراة لتقنية الفيديو ولا أفهم سبب هذا القرار، في النهاية نتقبل القرارات التحكيمية".

واختتم مدرب الترجي التونسي حديثه:" علينا أن نفكر في الفترة المقبلة، أمامنا مواجهتين أمام الزمالك في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، مطالبين بالتركيز للحصول على بطاقة التأهل للدور نصف النهائي".