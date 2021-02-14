محافظ البحر الأحمر: وصول 8 ماكينات غسيل كلوي جديدة

أعلن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، اليوم الأحد، وصول 8 ماكينات غسيل كلوي ألمانية جديدة، من أحدث وأجود أنواع ماكينات الغسيل الكلوى، دعمًا من صندوق تحيا مصر من خلال وزارة الصحة.



ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإحلال وتجديد أجهزة الغسيل الكلوي بالمستشفيات الحكومية ضمن المبادرة الرئاسية لدعم مرضى الفشل الكلوي (كلنا جنبك).



وأضاف المحافظ، أنه سيتم توزيع الماكينات طبقاً لاحتياجات وحدات الكلى بمستشفيات المحافظة، مشيرا إلى أنه كما تعهد بتطوير المنظومة الصحية بمختلف مدن المحافظة، ونجح في ذلك من خلال تطوير العديد من المستشفيات بمختلف المدن وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية؛ فإنه سيواصل ويكثف من اتصالاته بمختلف الجهات المعنية بصفة عامة وبالدكتورة هالة زايد وزير الصحة، بصفة خاصة، التي لا تبخل بشئ لخدمة أبناء المحافظة، للحصول على المزيد من الدعم.