مارسيليا يفوز على ميتز في الدوري الفرنسي

مارسيليا على مضيفه ميتز 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز ستراسبورج على آنجيه 1 / صفر، وسانت إتيان على كليرمون فوت 2 / 1 /،وستاد بريست على تروا 5 / 1 ،ونانت على ستاد ريمس 1 / صفر ،وتعادل موناكو مع لوريان سلبيا، وفوز لانس على بوردو 3 / 2.

وتقدم مارسيليا بهدف سجله سيدريك باكامبو في الدقيقة، 26 وتعادل ميتز عن طريق حبيب ماجيا في الدقيقة 52 قبل أن يسجل أركاديوز ميليك الهدف الثاني لمارسيليا في الدقيقة 82.

ورفع مارسيليا رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد ميتز عند20 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.