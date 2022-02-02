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أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، أن رئيس الوزراء سيقوم اليوم الاثنين بزيارة لمملكة البحرين.

وستكون هذه الزيارة هي الأولى التي يقوم بها رئيس وزراء إسرائيلي إلى المملكة.

وذكرت صفحة بينيت الرسمية على موقع فيسبوك، أنه سيلتقي خلال الزيارة بالعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء سلمان بن حمد.

وسيبحث بينيت مع ولي العهد أهمية السلام والتطوير والازدهار في المنطقة، وبشكل خاص دفع القضايا السياسية والاقتصادية قدما، مع التركيز على مجالي التكنولوجيا والابتكار.

وسيلتقي رئيس الوزراء كذلك بوزراء المالية والخارجية والصناعة والمواصلات البحرينيين، وبممثلين عن الجالية اليهودية في المملكة.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس زار البحرين في وقت سابق من الشهر الجاري ووقع مع نظيره البحريني عبد الله بن حسن النعيمي على مذكرة تفاهم تضفي الطابع الرسمي على العلاقات الأمنية بين الجانبين.