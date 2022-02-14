إصابة 8 فلسطينيين في اشتباكات مسلحة مع الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية

أصيب ثمانية فلسطينيين على الأقل مساء اليوم الأحد في اشتباكات مسلحة مع الجيش الإسرائيلي في جنين شمال الضفة الغربية، بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.

وأفادت المصادر بأن طواقم الإسعاف نقلت ثمانية إصابات بالرصاص الحي وصفت حالة إحداها بالخطيرة خلال اشتباكات اندلعت عقب اقتحام الجيش الإسرائيلي بلدة السيلة الحارثية غرب جنين.

وأضافت المصادر أن المواجهات أسفرت كذلك عن عشرات الإصابات بالغاز المسيل للدموع، فيما أفاد شهود بأن قوات الجيش اعتلت أسطح المنازل، واقتحمت منزل أسير فلسطيني لأخذ قياسات هندسية داخله تمهيدا لهدمه.

يأتي ذلك فيما أصيب نحو 30 فلسطينيا بينهم طفل و3 مسعفين ومتضامنان أجنبيان خلال مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية مساء الأحد في حي الشيخ جراح شرق مدينة القدس.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس أن الإصابات تنوعت ما بين الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت التي تسببت بحروق، واعتداء بالضرب ورش غاز الفلفل.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن الشرطة الإسرائيلية أغلقت المدخل الغربي لحي الشيخ جراح بالسواتر الحديدية، وطردت المتضامنين المتواجدين في محيط منزل عائلة فلسطينية واعتقلت عددا من سكانه.

وبحسب الوكالة وصل عدد المعتقلين في الحي منذ الليلة الماضية وحتى مساء اليوم إلى 13 شخصا.

وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس بيانا يحذر فيه من تداعيات ما يجري في القدس، لا سيما في حي الشيخ جراح، من "اعتداءات" على المواطنين الفلسطينيين ومحاولة الاستيلاء على ممتلكاتهم.