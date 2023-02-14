ألمانيا تشتري ذخيرة دبابات مضادة للطائرات لأوكرانيا

طلبت ألمانيا شراء ذخيرة جديدة للدبابات المضادة للطائرات من طراز "جيبارد" من أجل أوكرانيا.

وأعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، اليوم الثلاثاء، على هامش اجتماع لمجموعة الاتصال الدولية لتسليم الأسلحة إلى أوكرانيا، أنه تم توقيع العقود مع الشركات المصنعة، وقال: "هذا يعني أننا سنستأنف على الفور الإنتاج في شركة راينميتال لذخيرة دبابات جيبارد، والذي سيبدأ على الفور"، موضحا أن ألمانيا وقعت العقود نيابة عن أوكرانيا.

وذكر الوزير أن العقود تضمن الاستقلالية وإمداد أسرع لأوكرانيا، وقال: "هذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة للدفاعات المضادة للطائرات عبر دبابات جيبارد في أوكرانيا"، موضحا أن تلك الدبابات - على الرغم من تقادمها - تقدم "خدمة متميزة، خاصة في الدفاع ضد الطائرات المسيرة"، متابعا أنها تحظى بتقدير كبير من قبل الجنود الأوكرانيين، وقال: "لذلك فإن هذه الأخبار جيدة لجميع المعنيين".

وتسلم ألمانيا دبابات "جيبارد" المضادة للطائرات إلى أوكرانيا منذ الصيف الماضي، إلا أن الذخيرة شحيحة. ويجري حاليا بناء مصنع جديد لشركة الأسلحة الألمانية "راينميتال" لإنتاج هذه الذخيرة في ولاية سكسونيا السفلى الألمانية.

وسط الجدل حول إمكانية تزويد كييف بطائرات مقاتلة، شدد بيستوريوس على أهمية تزويد الجيش الأوكراني بالتدريب والذخيرة .

وقال بيستوريوس في بروكسل لدى وصوله إلى اجتماع لوزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (الناتو) اليوم: "حتى الآن قدمت ألمانيا وحدها بالفعل تدريبا متخصصا في أنظمة الأسلحة لـ1200 جندي أوكراني"، مؤكدا تزايد أهمية تزويد أوكرانيا بالذخيرة والصواريخ الكافية لأنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف بيستوريوس: "التحدي الكبير يكمن في الأشهر المقبلة"، موضحا أن هذا يعني بالنسبة لأوكرانيا عدم خسارة المجال الجوي أمام القوات الجوية الروسية وتجنب حتى القصف الثقيل والهجمات على البنية التحتية الحيوية، داعيا صناعة الدفاع إلى زيادة قدرات إنتاج الذخيرة.