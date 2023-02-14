 نيوزيلندا تعلن حالة الطوارئ الوطنية والإعصار يسبب حالة من الفوضى - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نيوزيلندا تعلن حالة الطوارئ الوطنية والإعصار يسبب حالة من الفوضى

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 14 فبراير 2023 - 12:35 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 14 فبراير 2023 - 12:35 ص

أعلنت نيوزيلندا حالة الطوارئ الوطنية حيث ضرب الطقس القاسي البلاد يوم الثلاثاء، بالتوقيت المحلي.

وتسبب إعصار جابرييل في عمليات إجلاء واسعة النطاق وانقطاع التيار الكهربائي وإلحاق أضرار بالممتلكات عبر مساحات شاسعة من الجزيرة الشمالية في نيوزيلندا. وتعرضت عدد من المدن لعملية عزل تامة بسبب الفيضانات الشديدة والانزلاقات.

وقال وزير إدارة الطوارئ كيران ماكنولتي إن هذه هي المرة الثالثة فقط في تاريخ البلاد التي يتم فيها الإعلان عن مثل هذا الإجراء.

وأضاف ماكنولتي: "هذا حدث مناخي غير مسبوق له تأثيرات كبيرة في معظم أنحاء الجزيرة الشمالية".

وأوضح أن :"هذه كارثة كبيرة تشكل تهديدا حقيقيا لحياة النيوزيلنديين".

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