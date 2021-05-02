جريشة: خطأ مباراة الزمالك والمقاصة كان سببا في تحكيمي بكأس العالم

أكد جهاد جريشة الحكم الدولي السابق، أن تحمل رئاسة لجنة الحكام هي مسؤولية صعبة، مشيرا إلى أنه لا يسعى لها ويتمنى التوفيق للجنة الحالية.

وقال جريشة في تصريحات لقناة النهار: «توفيق السيد نائب رئيس لجنة الحكام تحدث عني، وأنا لا أملك تعليق على حديثه، وكلامه مخالف للوائح».

وأضاف: «العقوبات الإدارية لا بد من إعلانها ولكن العقوبات الفنية لا تعلن، وبالتالي على اللجنة إعلان العقوبة على إبراهيم نور الدين، بشكل رسمي».

وأكمل: «خطأ عدم احتساب هدف أمام مصر المقاصة الشهير، كان خطأ بالفعل واعترفت به وفي النهاية أنا بشر، ولكن يكفيني الاعتراف بذلك وبسبب هذا الاعتراف تواجدت بعدها في كأس العالم».

وواصل جريشة: «المسؤول عليه أن يعمل من أجل التطوير، وعليهم عدم التحدث من أجل العمل فقط، وبدلًا من ربطهم بالخطأ الخاص بي في مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة، عليهم تدارك تلك الأخطاء».

واختتم: «الخبير التحكيمي حتى وإن كان أفضل حكم في العالم ولم يجد المساعدة سوف يفشل، ولو لجنة الحكام أرادت نجاح تجربة مارك كلاتينبرج سوف يستمر، ولكنه لم يجد المساعدة وأنا داعم للجنة الحكام الحالية ومن مصلحتنا نجاح المنظومة ولا نبحث عن تصيد الأخطاء».