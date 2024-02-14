 نتنياهو رفض مقترحا داخليا جديدا لإطلاق سراح الرهائن مقابل وقف إطلاق النار - بوابة الشروق
الأربعاء 14 فبراير 2024 5:50 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

نتنياهو رفض مقترحا داخليا جديدا لإطلاق سراح الرهائن مقابل وقف إطلاق النار

د ب أ
نشر في: الأربعاء 14 فبراير 2024 - 5:23 ص | آخر تحديث: الأربعاء 14 فبراير 2024 - 5:23 ص

وضع جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد)، بجانب جهاز الأمن العام (الشاباك) والجيش الإسرائيلي، إطار عمل جديد لاتفاق هدنة لإطلاق سراح الرهائن، ورفضه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفقا لما ذكرته هيئة البث العام (كان).

ولم يتم ذكر تفاصيل الإطار، لكن الهيئة قالت إن الاقتراح تم وضعه من قبل رئيس الموساد دافيد برنياع، ورئيس الشاباك رونين بار والميجور جنرال نيتسان ألون، الذي يقود جهود الاستخبارات للعثور على المختطفين، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأضافت الصحيفة أن نتنياهو أصدر كذلك تعليماته للثلاثي بالتوجه إلى القاهرة "للاستماع فقط" إلى المحادثات، دون تقديم أفكار جديدة أو تقديم رد رسمي على مطالب حركة حماس.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك