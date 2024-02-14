مكتب نتنياهو: إسرائيل لن تخضع لمطالب حماس الوهمية

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن دولة الاحتلال لن تخضع لمطالب حركة حماس التي وصفها بـ«الوهمية».



وذكر مكتب نتنياهو، مساء اليوم الأربعاء، أن إسرائيل لم تتلق أي اقتراح جديد لإطلاق سراح المحتجزين لدى الحركة في قطاع غزة.



وشدد مكتب نتنياهو، على أنه إذا حدث تغيير في موقف حركة حماس فإن هذا سيسمح بالتقدم في المفاوضات الحالية، وفق وكالة سبوتنيك.



وسبق أن حمّل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، الجميع مسئولية وضع أية عراقيل من أية جهة كانت لتعطيل صفقة الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.



وطالب عباس، الجميع، وخاصة حركة حماس، بسرعة إنجاز الصفقة، لتجنيب الشعب الفلسطيني ويلات وقوع كارثة أخرى لا تُحمد عقباها، ولا تقل خطورة عن نكبة عام 1948، ولتجنب هجوم الاحتلال على مدينة رفح، الأمر الذي سيؤدي إلى وقوع آلاف الضحايا والمعاناة والتشرد لأبناء للفلسطينيين.



وطالب عباس الإدارة الأمريكية والدول العربية بالعمل بجدية على إنجاز صفقة الأسرى بأقصى سرعة؛ لتجنيب أبناء الشعب الفلسطيني ويلات هذه الحرب المدمرة.