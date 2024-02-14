استشهاد 4 فلسطينيين بقصف إسرائيلي وسط قطاع غزة

استشهد 4 مواطنين فلسطينيين بقصف إسرائيلي، استهدف منزلا غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن طيران الاحتلال قصف منزل عائلة نويجع، ما أدى إلى استشهاد أربعة منهم، نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح المجاورة.

وفي السياق، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن محيط مستشفى الأمل التابع لها في مدينة خان يونس يشهد قصفا عنيفا، ما أدى إلى أضرار كبيرة في المبنى.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الـ24 ساعة الماضية، 11 مجزرة في القطاع؛ راح ضحيتها 103 شهداء، و145 مصابًا.

وأعلنت في بيان لها، صباح الأربعاء، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 28 ألفًا و576 شهيدًا، و68 ألفًا و291 إصابة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ونوهت أنه «لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات؛ يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم».