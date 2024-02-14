الأعلى للثقافة ينظم ندوة التقاطع بين العلوم والموسيقى من العصور القديمة حتى الوقت الحاضر الأربعاء المقبل

تنظم لجنة تنمية الثقافة العلمية والتفكير الإبتكاري بالمجلس الأعلى للثقافة ندوة بعنوان "التقاطع بين العلوم والموسيقى من العصور القديمة حتى الوقت الحاضر".



يأتي ذلك تحت رعاية الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وتحت إشراف الأستاذ الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس ، وبتنظيم من الأستاد الدكتور حامد عيد بالتعاون مع لجنة الموسيقى و الأوبرا والبالية برئاسة الأستاذ الدكتور راجح داود، وذلك في تمام السادسة مساء الأربعاء المقبل 21 فبراير بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.



يدير الندوة: الأستاذ الدكتور حامد عيد أستاذ متفرغ بكلية العلوم جامعة القاهرة ومستشار ثقافى سابق بالمغرب ومقرر لجنة تنمية الثقافة العلمية والتفكير الإبتكاري.



ويتحدث خلال فعاليات الندوة كلا من: الاستاذة الدكتورة رانيا يحي عميد المعهد العالى للنقد الفنى بأكاديمية الفنون وعضو لجنة الموسيقى والأوبرا والبالية، الدكتورة رشا اسحق عضو بمجلس الشيوخ أمين سر لجنة حقوق الإنسان و التضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، وعضو لجنة تنمية الثقافة العلمية والتفكير الابتكارى،

الأستاذ الدكتور فتحى صالح سفير مصر السابق باليونسكو والمشرف على مركز توثيق التراث الحضارى والطبيعى بمكتبة اسكندرية، والأستاذ الدكتور هشام عنين أستاذ بقسم هندسة الصوت بالمعهد العالي للسينما.