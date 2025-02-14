 الأوقاف تنظم لقاء الطفل في مسجد الوحدة الإسلامي لتعزيز القيم والتربية الإسلامية - بوابة الشروق
الجمعة 14 فبراير 2025 11:22 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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الأوقاف تنظم لقاء الطفل في مسجد الوحدة الإسلامي لتعزيز القيم والتربية الإسلامية

فهد أبو الفضل
نشر في: الجمعة 14 فبراير 2025 - 10:52 م | آخر تحديث: الجمعة 14 فبراير 2025 - 10:52 م

نظمت مديرية أوقاف القاهرة، اليوم الجمعة، لقاءً تثقيفيًّا للأطفال في مسجد الوحدة الإسلامي، وذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف الدعوية والتثقيفية تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

وشهد اللقاء حضور الدكتور سعيد حامد مبروك، مدير الدعوة بأوقاف القاهرة؛ والشيخ ميمي غانم، مدير إدارة أوقاف العباسية؛ والشيخ إبراهيم رسلان، إمام المسجد؛ والواعظة الأستاذة صباح مصطفى حجاج.

وتفاعل الأطفال بحماس مع فقرات اللقاء، إذ استمعوا إلى قصص تربوية هادفة، وشاركوا في حوارات شيقة حول الأخلاق والقيم الإسلامية، كما أظهروا تفاعلًا كبيرًا مع الأسئلة المطروحة؛ ما أكد وعيهم واهتمامهم بالقضايا الدينية.

ويهدف اللقاء إلى غرس القيم الإسلامية وتعزيز الوعي الديني لدى الأطفال، وذلك في إطار رسالة وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي وتعزيز التربية الإيمانية.

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