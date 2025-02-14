الناتو يختبر قدرته على الانتشار السريع في أوروبا الشرقية بدون مساعدة أمريكية

يختبر حلف شمال الأطلسي(ناتو) قدرته على الانتشار بشكل سريع في مختلف أنحاء أوروبا الشرقية،بدون مساعدة أمريكية مباشرة، فيما تغير واشنطن نهجها تجاه الدفاع الأوروبي والحرب في أوكرانيا.

وتجرى مناورات "ستيدفاست دارت 2025" التي تستمر ستة أسابيع في بلغاريا ورومانيا واليونان، فيما يقترب الغزو الروسي لأوكرانيا من العام الثالث. ويشارك في المناورات حوالي 10 آلاف جندي من تسع دول وتمثل أكبر عملية للناتو مقررة هذا العام.

يأتي غياب الولايات المتحدة عن التدريبات، فيما تسعى الدول الأوروبية جاهدة لتحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي العسكري وسط مخاوفها بشأن التزام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالدفاع المشترك ومطلبات بزيادة الإنفاق العسكري الأوروبي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أمس الأول الأربعاء عن نيته للتفاوض مع روسيا بشكل مباشر.

وقال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث في أول اجتماع له مع زملائه في الناتو في بروكسل إن الدول الأوروبية يتعين أن تزيد بشكل كبير إنفاقها الدفاعي و"تتحمل الجزء الأكبر من تمويل أوكرانيا".

وكان ترامب قد طالب دول الحلف بزيادة انفاقها الدفاعي بنسبة 5%من إجمالي انتاجها المحلي، بارتفاع من نسبة الـ 2% التي كان قد طالب بها خلال فترة ولايته الأولى(2017-2020).