قال السفير رياض منصور، مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، إن المجموعة العربية موحدة في دعمها لوقف إطلاق النار المستدام، ليس فقط في قطاع غزة؛ ولكن أيضا في الضفة الغربية، لمواجهة العدوان الإسرائيلي هناك.

ودعا خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الأمم المتحدة، جيش الاحتلال إلى مغادرة غزة والضفة الغربية، وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بمراحله الثلاث، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2735، بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرا إلى أنه لم تصوت أي دولة ضد هذا القرار.

وأشار إلى توجيه وفد المجموعة العربية الدعوة إلى رئيس مجلس الأمن لزيارة قطاع غزة خلال الاجتماع الذي جرى الأسبوع الماضي، لافتا إلى إعلان المجوعة العربية رفضها القاطع لأي شكل من أشكال التطهير العرقي، أو التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم خلال اللقاء.

وحذر من أن انتهاك القرارات الدولية، قائلا إن «التهجير القسري قد يصل إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية»، منوها إلى تأكيد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش؛ رفضه لأي تهجير عرقي للفلسطينيين من قطاع غزة.

وأكد: «سنستمر في حشد جهودنا داخل الأمم المتحدة، مع مجلس الأمن الدولي وكل أطراف المجتمع الدولي، لمنع فرض جرائم جديدة على الشعب الفلسطيني.. نريد فتح أبواب السلام وخلق أفق سياسي واضح لإنهاء الاحتلال غير الشرعي بأسرع وقت ممكن، كما أكدت محكمة العدل الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة، ودعم حل الدولتين».