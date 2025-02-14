القسام تعلن أسماء 3 أسرى إسرائيليين سيتم الإفراج عنهم غدا

أعلنت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس، نيتها الإفراج عن 3 أسرى إسرائيليين غدا السبت.

وقال أبو عبيدة في بيان عبر تليجرام اليوم الجمعة: في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب القسام الإفراج يوم غد السبت الموافق 15-02-2025م عن الأسرى الصهاينة التالية أسماؤهم: ساشا الكسندر تروبنوف، ساغي ديكل حن، يائير هورن.

ويأتي التطور بعد حل خلافات أثارت غموضا حول مستقبل الاتفاق، بعدما أعلن أبو عبيدة قبل أيام، تأجيل تسليم الأسرى المقرر الإفراج عنهم يوم السبت حتى إشعار آخر، بسبب خروقات الاحتلال للاتفاق.

وأمس أعلنت حركة حماس، التزامها بتنفيذ تعهداتها في مواعيدها، مؤكدة أن على الاحتلال تنفيذ التزاماته وفق الاتفاق والبروتوكول الإنساني.

وأمس، أكدت مصادر أمنية أن الوساطة المصرية نجحت في إزالة العقبات التي عطلت تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، بعد توصل القاهرة إلى حل يضمن تنفيذ البنود المتفق عليها، بحسب وكالة معا.