زيلينسكي يشير إلى أن كييف مستعدة للسلام فيما يخبره ترامب أن يبدأ بالتحرك

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت أن مفاوضات السلام مع روسيا ليست في طريقها للفشل بسبب عدم رغبة الطرف الأوكراني في التفاوض.

وقال في خطاب في مؤتمر ميونخ للأمن: "إننا مستعدون لإبرام اتفاق سيجلب سلاما حقيقيا. إننا نؤمن بأنه يمكن إنهاء هذه الحرب. يمكن إنهاء هذه الحرب بكرامة".

وأوضح: "لقد منحنا شركاءنا كل شيء نعتقد أن هذه الاتفاق يجب أن يتضمنه"، مضيفا أن كييف "مستعدة للاستثمار في الأمن المشترك" لأوروبا.

وذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة أن اللوم يقع على زيلينسكي في عدم إحراز تقدم في المفاوضات.

وقال ترامب للصحفين في البيت الأبيض: "إن روسيا ترغب في إبرام اتفاق وسيتعين على زيلينسكي أن يبدأ التحرك، وإلا سيفوت فرصة عظيمة".

وتزيد التصريحات من ضغط واشنطن على كييف قبيل جولة جديدة من المحادثات التي من المقرر أن يتم إجراؤها الأسبوع المقبل في جنيف، بحسب مسؤولين روس.



