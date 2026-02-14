بيطري الغربية: تحصين 221 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

أكدت الدكتورة نعمة عارف مصطفى مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، أن إجمالى ما تم تحصينه حتى اليوم السبت، 221 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية على مستوى المحافظة وذلك خلال الحملة الاستثنائية، والتى تستمر حتى تحقيق المستهدف وذلك لحماية الثروة الحيوانية.

وأشارت مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، إلى إن المستهدف تحصينه على مستوى المحافظة خلال فترة الحملة، يبلغ 266 ألفا و554 حيوانا من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، مؤكدا أنه تم اتخاذ كل التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية لإنجاح الحملة، ولفتت إلى أن التحصينات أمنة وفعالة ومتوفرة.

وأوضحت مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، أن المديرية مستمرة في تقديم الدعم الكامل للمربين والمزارعين، من خلال توفير التحصينات والرعاية والتوعية، بما يساهم في تنمية الثروة الحيوانية وحماية الصحة العامة على مستوى مراكز المحافظة.