الشرطة الإيطالية تحبط سرقة لوحة ثمينة باستخدام نسخة مقلدة

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أحبطت الشرطة الإيطالية سرقة لوحة ثمينة للرسام بيتر بروغل الأصغر من خلال خداع لصين سرقا نسخة مقلدة من العمل الذي استهدفاه.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن شرطة كارابينيري تحفظت على اللوحة الأصلية من كنيسة في كاستلنوفو ماجرا في مقاطعة لا سبيتسيا بشمال غرب إيطاليا بعد نما إلى علمها أنها معرضة لخطر السرقة.

ونقلت أنسا عن رئيس البلدية، دانيال مونتيبيلو، القول: "تم استبدال النسخة المقلدة باللوحة الأصلية منذ أكثر من شهر".

وتمت السرقة في نهاية المطاف أمس الأربعاء عندما دخل شخصان إلى الكنيسة وسرقا اللوحة دون أن يعرفا أنها نسخة مقلدة.

ولم تتمكن الشرطة من اعتقال اللصين بعد.

وحسب أنسا، تعرضت اللوحة الأصلية للسرقة عام 1981 وتم إعادتها بعد ذلك ببضعة أشهر.