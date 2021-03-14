 قبل معسكر الفراعنة.. كوكا يصاب بعد تسجيله هدف مع أولمبياكوس أمام لاريسا - بوابة الشروق
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قبل معسكر الفراعنة.. كوكا يصاب بعد تسجيله هدف مع أولمبياكوس أمام لاريسا

شريف أبوحمد
نشر في: الأحد 14 مارس 2021 - 9:28 م | آخر تحديث: الأحد 14 مارس 2021 - 9:28 م

تعرض أحمد حسن كوكا نجم أولمبياكوس، لإصابة في مواجهة لاريسا والتي انتهت بفوز الأول بثلاثية نظيفة، وأقيمت مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الأسبوع 26 من الدوري اليوناني.

ووقع كوكا الذي بدأ المواجهة منذ بدايتها على الهدف الأول لـ أولمبياكوس في الدقيقة 33 من ركلة جزاء.

وبعد هدفه بـ 4 دقائق تعرض كوكا للإصابة، ولم يستطع استكمال المواجهة ليخرج من ملعب المباراة ويدخل ماسوراس بدلا منه.

وكان كوكا من ضمن 6 محترفين استدعاهم حسام البدري للانضمام في معسكر مارس، لمواجهتي كينيا وجزر القمر المقرر لهما في تصفيات كأس أمم إفريقيا.


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