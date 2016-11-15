السجن المؤبد لـ3 متهمين بخطف وتهديد وهتك عرض طالبة في الإسكندرية

عاقبت، محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار شوقي إبراهيم الزقم، اليوم الأحد، كل من: "ح.م.خ"، 25 عامًا، عامل بمزرعة، و"ص.م.ب"، 36 عامًا، نجار، و"م.م.خ"، 29 عامًا، بائع خضار، بالسجن المؤبد؛ لاتهامهم بخطف، وهتك عرض "ر.رال"، 16 عامًا، طالبة، بالقوة الجبرية، تحت تهديد السلاح، وذلك في القضية رقم 13541 لسنة 2020 جنايات ثانٍ المنتزه.

تعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ المنتزه، يفيد قيام 3 أشخاص، بخطف طالبة، وهتك عرضها بالقوة، وذلك أثناء تواجدها في نطاق دائرة القسم.

كشفت التحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث، أنه حال استقلال المجني عليها، مركبة "توك توك" قيادة المتهم الأول، أشهروا في وجهها أسلحة بيضاء، وقاموا بخطفها داخل أحد العقارات النائية، حيث تناوب عليها المتهمين "الأول والثاني" هتك عرضها، مع تواجد المتهم الثالث في مكان الواقعة.

وأضافت تحريات المباحث، أن تقرير الطب الشرعي للمجني عليها، أظهر وجود إصابات عديدة بجسدها، فتم تقنين الإجراءات، وإلقاء القبض على المتهمين، وتحرير محضر بالواقعة.

وبعرضهم على النيابة العامة، قررت حبسهم على ذمة التحقيقات، إلى أن أحيلوا للمحكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حُكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: محمد هيثم عزت مزيد، ومحمود سلامه شرف الدين، وأمانة سر: عادل عزت، ومصطفى أبو يسر.