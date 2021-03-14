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الرئيس الجزائري يجدد استعداد بلاده لمساعدة مالي

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
أ ش أ
نشر في: الأحد 14 مارس 2021 - 7:20 م | آخر تحديث: الأحد 14 مارس 2021 - 7:20 م

جدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الأحد استعداد بلاده لمساعدة مالي على استعادة استقرارها والتحضير للانتخابات التي ينتظرها الشعب.

وقال تبون في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المالي باه أنداو بمقر الرئاسة بالجزائر العاصمة إن " اللقاء شكل فرصة استقبلنا من خلالها رئيس دولة مالي الذي يقوم بزيارة عمل وصداقة الى بلادنا ونهنئه على عودة الهدوء والسكينة في بلاده".

كما هنأ الرئيس تبون نظيره المالي لعقد الاجتماع الذي تم في كيدال بشمال مالي، مضيفا "مثلما سبق لنا أن أكدنا خلال لقاءات سابقة، فنحن رهن إشارة إخواننا في مالي فيما يرونه يصلح في المرحلة الراهنة بخصوص تهدئة الاوضاع والتحضير للانتخابات".

وأعرب تبون عن ترحيبه الحار بالرئيس أنداو والوفد المرافق له، متمنيا له العودة بسلام إلى مالي.

من جانبه، وجه رئيس مالي الشكر للرئيس تبون على حفاوة استقباله هو والوفد التابع له، مؤكدا أن حفاوة الاستقبال التي حظي بها تدل أن الشعبين الجزائري والمالي شقيقين.

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