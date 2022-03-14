حرص أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس الزمالك والمتحدث الرسمي، على تقديم التعازي للنادي الأهلي، في وفاة زياد إيهاب، حارس فريقى 2003 بالقلعة الحمراء، مؤكدا أن الأبيض نجح في تسوية كافة القضايا التي رفعت ضده خلال السنوات الماضية.

وقال أحمد في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس": «أعزي النادي الأهلي في الفقيد اللاعب زياد، وأتمنى أن تكون آخر الأحزان وربنا يصبر أهله، وبالتأكيد سيكون هناك وفد من الزمالك للعزاء».

وواصل: «التنافس في الرياضة شيء والعلاقات الإنسانية شيء آخر، نحن في مجال تنافس وليست حربًا، وتعازينا الحارة للنادي الأهلي».

واختتم: «بالنسبة للقضايا فقد أجرينا تسوية مع كل الأطراف، وبالنسبة للاعبين الذين سيرحلون، فنشكرهم والزمالك أضاف لهم الكثير».