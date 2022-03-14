روما تحتضن اجتماعا أمريكيا صينيا لبحث الحرب الدائرة في أوكرانيا

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تستعد العاصمة الإيطالية، روما، اليوم الاثنين، لاحتضان اجتماع أمريكي صيني، لبحث الحرب الدائرة في أوكرانيا.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن المتحدث باسم وزارة الخارجية جاو ليجيان، قوله إنّ مستشار السياسة الخارجية الصيني يانج جيتشي، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، سيبحثان في روما المشاكل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف ليجيان في بيان له، أن الجانبين سيناقشان أيضاً العلاقات الصينية الأمريكية.

وأكد المتحدث أن الهدف الأساسي للقاء هو بحث سبل تطبيق ما تم التوصل إليه خلال القمة الافتراضية التي جمعت الرئيسين الصيني والأمريكي يوم 16 نوفمبر 2021.

يُذكر أن يانج جيتشي، وإلى جانب كونه مستشار السياسة الخارجية الصيني، فإنه عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي في بلاده، وهو بذلك أرفع دبلوماسي في الصين متفو على منصب وزير الخارجية أيضًا.

وفي 24 فبراير الماضي، شنت روسيا عملية عسكرية ضد أوكرانيا أسفرت حتى اليوم عن فرار أكثر من 2.5 مليون أوكراني باتجاه الدول المجاورة.

وتشترط موسكو لإنهاء عمليتها العسكرية تخلي كييف عن أي خطط من شأنها الانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "الناتو"، واتخاذ موقف الحياد التام.