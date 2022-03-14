انطلاق جولة رابعة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

انطلقت جولة رابعة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، اليوم الاثنين، في إطار بحث سبل التوصل إلى حل للأزمة بين البلدين والتصعيد العسكري الأخير بينهما.

وجرت المفاوضات بين وفدي البلدين عبر تقنية الفيديو كونفرنس، وذلك على خلاف الجولات السابقة.

وعقدت الجولتان الأولى والثانية في بيلاروسيا بين وفدين من البلدين، أما الثالثة فكان اللقاء بين وزيرَي الخارجية الروسي سيرجي لافروف والأوكراني دميترو كوليبا في تركيا، الخميس الماضي.

وقال ميخائيلو بودولياك، أحد المفاوضين الأوكرانيين، إن الجولة الرابعة من المحادثات بين البلدين ستركز على التوصل لوقف إطلاق النار وسحب القوات (الروسية) والضمانات الأمنية التي تطلبها كييف.

وأضاف عبر حسابه على "تويتر": "الجولة الرابعة من المفاوضات حول السلام ووقف إطلاق النار والانسحاب الفوري للقوات والضمانات الأمنية. نقاش صعب".

وأضاف أنه يعتقد أن روسيا "لا تزال تعيش في وهم بأن 19 يوما من العنف ضد المدن (الأوكرانية) السلمية هو الاستراتيجية الصحيحة"، وفق تعبيره.

وفي 24 فبراير الماضي، شنت روسيا عملية عسكرية ضد أوكرانيا أسفرت حتى اليوم عن فرار أكثر من 2.5 مليون أوكراني باتجاه الدول المجاورة.

وتشترط موسكو لإنهاء عمليتها العسكرية تخلي كييف عن أي خطط من شأنها الانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "الناتو"، واتخاذ موقف الحياد التام.