وزيرة الدفاع الألمانية تقرر شراء طائرات شبح طراز إف-35

أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية كريسيتنه لامبرشت، اعتزامها شراء طائرات شبح طراز إف-35 وقالت إن هذه خطوة مهمة.

وقالت السياسية المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، اليوم الاثنين:" بعد النظر بعناية في كل الخيارات التي كانت مطروحة على الطاولة، قررت البدء في شراء طائرات طراز إف-35 لمهمة المشاركة النووية".

وأعربت لامبرشت عن اعتقادها بأن طائرات إف-35 توفر إمكانيات فريدة للتعاون مع الدول الحليفة في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وشركاء آخرين في أوروبا، مشيرة إلى أن ألمانيا كانت تبحث منذ أكثر من عامين عن حل لخلافة طائرات تورنادو "التي تقادمت"، ورأت أنه بشراء هذه الطائرات تكون برلين قد أخذت خطوة مهمة للأمام في تجهيز الجيش الألماني.

يذكر أن طائرة إف-35 التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن الأمريكية تعد أحدث طائرة قتالية في العالم، ويصعب على الرادرات المعادية اكتشاف هذه الطائرة بفضل شكلها الخاص وطلائها الخارجي.

يذكر أن ما يعرف بالمشاركة النووية هي خطة ردع لحلف الناتو تسمح للحلفاء بالوصول إلى القنابل النووية الأمريكية.