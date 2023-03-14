قتلى من قوات المجلس الانتقالي في هجوم للقاعدة جنوبي اليمن

أعلنت قوات دفاع شبوة، وهي قوات عسكرية للمجلس الانتقالي الجنوبي في جنوب اليمن، مقتل ثلاثة من جنودها بهجوم إرهابي، استهدف نقطة تفتيش لها في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة في جنوب شرق البلاد.



وأكدت قوات دفاع شبوة في بيان مقتضب عبر "تويتر" أن عددا من الإرهابيين لقوا مصرعهم جراء تصديها للهجوم.



وقالت وسائل إعلام موالية للمجلس الانتقالي، أن الهجوم نفذه تنفيذ القاعدة الذي ينشط في المناطق المحررة.



ونقلت وسائل إعلام عن مصادر محلية في محافظة شبوة أن الهجوم وقع عند الساعة الثالثة فجرا باستهداف نقطة عسكرية في منطقة الصفراء التي تقع في الطريق الرئيس الرابط بين عتق عاصمة شبوة، والمديريات الغربية من المحافظة.



وخلف الهجوم ثلاثة قتلى جميعهم من منتسبي قوات اللواء السادس دفاع شبوة، وعددا من المصابين.



وأشارت المصادر إلى أن اشتباكات محدودة أعقبت الهجوم، وأصيب خلال الاشتباكات عدد من المهاجمين لكنهم تمكنوا بعد ذلك من الفرار ومغادرة المنطقة.