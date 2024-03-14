مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: جهود مستمرة لإصدار قرار بوقف إطلاق النار في غزة

أكد مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة رياض منصور، أن هناك جهودا متواصلة تقودها الجزائر بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني، لمحاولة إصدار قرار بوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان.

وأشار في حديث مع وكالة أنباء العالم العربي، اليوم الخميس، إلى أن الجهود المتواصلة من أجل وقف إطلاق النار بدأت على ضوء تصريح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الذي طالب بوقف إطلاق نار إنساني وفوري في رمضان.

واعتبر منصور، أن مجلس الأمن لم يرتق إلى مستوى المسئولية في اعتماد قرار واضح وملزم بوقف إطلاق النار في القطاع، وبالتالي وقف الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ السابع من أكتوبر.

وأضاف: «كذلك هناك المشروع الأمريكي الذي يدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 6 أسابيع، ونعتقد أنه لمجرد كسب الوقت في انتظار ما سيتمخض عن المفاوضات الجارية في القاهرة والرياض حول صفقات التبادل بين إسرائيل وحماس».

واستطرد: «هناك جهود مختلفة ومتفاوتة في مجلس الأمن لا نعلم ما سيتمخض عنها، لكننا نؤيد الموقف الجزائري الذي يسعى بأي طريقة كانت ... لوقف إطلاق النار في شهر رمضان».

ولفت إلى أن الضغوط تتزايد على الإدارة الأمريكية، معقبًا: «قدموا مشروع قرار وقف إطلاق النار 6 أسابيع لتخفيف العزلة الدولية والضغط الدولي الذي يمارس عليهم، وربما سيكون من الصعب عليهم تعطيل أي مشروع قرار لوقف إطلاق النار في شهر رمضان إذا ما تم التوصل له».

وأكمل: «لا نعلم ما إذا كان سيتم التوصل لصفقة تبادل وبالتالي وقف إطلاق النار لمدة تمتد إلى 6 أسابيع، وكل السيناريوهات مطروحة وأهم ما نسعى له وقف إطلاق النار في غزة لإنقاذ الأبرياء».

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، دعا يوم الاثنين، إلى احترام «روح شهر رمضان» ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، معربا عن أسفه لاستمرار «القصف وسفك الدماء» رغم بدء الشهر.

وكتب جوتيريش على حسابه الرسمي على منصة إكس: «رغم بدء شهر رمضان، يستمر القتل والقصف وسفك الدماء في غزة»، داعيا إلى «إسكات الأسلحة وإزالة جميع العقبات لضمان توصيل المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة بالسرعة والنطاق الضروريين».

كما دعا «باسم روح الرحمة في رمضان» إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين فورا.