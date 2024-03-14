مسئول عراقي: المباحثات العراقية التركية في بغداد كانت مثمرة

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وصف نائب رئيس الحكومة العراقية وزير الخارجية فؤاد حسين، المباحثات الرسمية الأمنية التي عقدت مساء اليوم الخميس بين العراق وتركيا بأنها مثمرة.

وقال وزير الخارجية العراقي في تدوينة على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، "في لقاء مثمر في بغداد عقدنا مشاورات مع وزير الخارجية ‎التركي هاكان فيدان والوفد المرافق".

وأضاف "تناولنا مجموعة واسعة من القضايا الثنائية والإقليمية والزيارة المرتقبة للرئيس رجب طيب أردوغان إلي بغداد".

وكانت المباحثات الرسمية الأمنية بين العراق وتركيا قد انطلقت اليوم الخميس، في مقر وزارة الخارجية العراقية.

ورأس الجانب العراقي في المباحثات نائب رئيس الحكومة وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، فيما ترأسها عن الجانب التركي وزير الخارجيَّة فيدان.

وشارك في المباحثات عن الجانب العراقي وزير الدفاع ثابت العباسي وكبار المسئولين بوزارة الخارجية والجهاز الأمني، فيما شارك عن الجانب التركي وزير الدفاع يشار جولر، ورئيس جهاز الاستخبارات الوطنية ونائب وزير الداخلية.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية، فإن المفاوضات تركزت على الجانب الأمني بين البلدين.