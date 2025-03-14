مانشستر يونايتد يفوز على سوسيداد ويتأهل لربع نهائي الدوري الأوروبي

تغلب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي على ضيفه ريال سوسيداد الإسباني بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت مساء الخميس، لحساب إياب ثمن نهائي الدوري الأوروبي.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على ملعب أولد ترافورد جيدة المستوى، وسط سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجرياتها، مع أفضلية نسبية من جانب مانشستر يونايتد في الشوط الثاني.

وتقدم فريق ريال سوسيداد في النتيجة عن طريق اللاعب ميكيل أوريازابال من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة، فيما أدرك برونو فيرنانديز هدف التعادل في الدقيقة 17 من ركلة جزاء أيضًا.

وحصل مانشستر يونايتد على ركلة جزاء ثانية، وثالثة في المباراة، نجح برونو فيرنانديز في تسجيلها في المرمى بالدقيقة 50، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويسجل الهدف الثالث له والرابع لفريقه في الدقيقة 87، بينما سجل ديوجو دالوت الهدف الرابع في الدقيقة 91.

واستفاد مانشستر يونايتد من فوزه في مباراة الإياب أمام ريال سوسيداد، بعدما تعادل بهدف لمثله، في مباراة الذهاب، على ملعب أنويتا، الأسبوع الماضي.