حظى مسلسل "مو" الذي بدأ عرضه على منصة نتفلكس بإشادات نقدية وتقييمات جيدة، وهو مسلسل يمزج بين الذاتية والكوميديا، بطله لاجئ فلسطيني "محمد عامر" في مدينة تكساس الأمريكية، يعاني من مشاكل عدة ويعيش حياة مشتتة ومليئة بالصعوبات.

تدور أحداث الموسم الثاني من مسلسل "مو"، من إخراج رامي يوسف، وبطله مو عامر، حول رجل من تكساس وعائلته، لاجئين من فلسطين عبر الكويت، وصلوا إلى الولايات المتحدة قبل عشرين عامًا، كابوس البيروقراطية المتمثل في الحصول على الجنسية أو حتى مجرد أوراق العمل، ترك مو أمامه خيارات محدودة للعمل، ويشعر بضغط إضافي لإعالة والدته يسري "فرح بسيسو" وشقيقه المصاب بالتوحد سمير "عمر إلبا"، ترغب صديقته الأمريكية المكسيكية ماريا "تيريزا رويز" في الزواج، لكنها تخشى أن يُبقيها مو في حيرة من أمرها.

وعرض الموسم الأول في أغسطس 2022، ولاقى الموسم الأول إشادةً واسعةً وحاز على جائزة بيبودي، وهي أقدم جائزة رئيسية للإعلام الإلكتروني في الولايات المتحدة، تأسست جائزة بيبودي عام 1940 من قِبل الرابطة الوطنية للمذيعين، لتكريم التميز في البث الإذاعي، لتكون بمثابة نظير جوائز بوليتزر، وتوسعت مع التطور وأصبحت تركز على البودكاست والأفلام الوثائقية وبرامج الأطفال والشباب.



وكتبت مارجريت لوينز من مجلة نيويورك تايمز: "قليلة هي الأعمال الكوميدية التي تدور أحداثها في مراكز احتجاز تابعة لإدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، لكن قلّما تجد فيها حماسة "مو"، فهو يتنقل بسلاسة بين الإنجليزية والإسبانية والعربية، معظم شخصياته فلسطينية، ويتحدثون كثيرًا عن وطنهم وثقافتهم ومعاناتهم".

أضافت لوينز، "أجمل مشاهد المسلسل التي لا تُنسى هي مشاهد روحية، مو وعائلته مسلمون مؤمنون، وعندما يصلي، يكون أكثر إشراقًا، لم أتوقف يومًا عن التفكير في مشهد من الموسم الأول يزور فيه مو قبر والده مع أخيه وأخته في نهاية يومٍ مضطرب محاطين بأوراق الخريف، يصلون معًا باللغة، عندما شاهدته مجددًا مؤخرًا، كان أكثر روعةً مما تذكرته".

وكتبت ليلى لطيف من منصة "hyphen ": "ارتفع نجم محمد عامر بشكل مطرد على مدى عقدين، ومسلسله الذي يحمل اسمه على نتفلكس هو نتيجة لموهبة رائعة حقًا، وكممثل كوميدي، يتمتع الأمريكي الفلسطيني بخصوصية نادرة وارتباط بالشتات الفلسطيني و كوميديا موقف خاصة".



وأضافت: "يعدّ عرض مسلسله الذي يحمل اسمه على نتفليكس (بتقييم 100% على موقع Rotten Tomatoes ) ثمرة موهبة فنية رائعة، وهذا المسلسل سيُذكر كبصيص أمل في زمنٍ مظلمٍ يعيشه مسلمو الشتات؛ رجلٌ لامعٌ صنع فنًا للعالم ليُظهرهم بكل تعقيداتهم الإنسانية".

صرح "مو" عن المسلسل لـ بي بي سي نيوزبيت "فخور جدًا به، لقد بذلت قصارى جهدي فيه وما زلت أعاني من الألم بسبب إنجازه بسبب الكم الهائل من المشاعر المتضمنة فيه".

الحلقة الأخيرة، من الموسم الثاني والأخير التي تصور زيارة "مو" لمنزل عائلته في الضفة الغربية، تدور أحداثها في 6 أكتوبر 2023، وقد علل مو تجنبه التعرض للحرب الإسرائيلية على غزة التي بدأت بعد ٧ أكتوبر، أنه أراد عرض الصعوبات اليومية التي يواجهها الفلسطينيون، وأن ما تفعله إسرائيل من جرائم لم يبدأ من 7 أكتوبر.

ويقول مو في تصريحاته، إنه لا يستطيع "التخلي" عن اعتباره متحدثا باسم الفلسطينيين، معترفا بأنه يشعر "كأنه ملكية عامة في هذه المرحلة"، حيث يرى أن التمثيل الفلسطيني في التلفزيون والسينما محدودا بشكل عام، مما يعني المزيد من الضغوط على عاتقه.

ووصفت بي بي سي المسلسل أنه حقق نجاحا جيدا وحظى باستقبال إيجابي من الجمهور على منصة نتفلكس العالمية.