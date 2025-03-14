 محمد يوسف يعلن خضوعه لجراحة دقيقة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محمد يوسف يعلن خضوعه لجراحة دقيقة

زيـاد الميرغني
نشر في: الجمعة 14 مارس 2025 - 10:18 م | آخر تحديث: الجمعة 14 مارس 2025 - 10:18 م

أعلن محمد يوسف المدير الفني لفريق حرس الحدود، ونجم النادي الأهلي السابق، اليوم الجمعة، خضوعه لـ عملية جراحية دقيقة.

وكتب محمد يوسف في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أسالكم الدعاء لي بالشفاء العاجل لأنني سأقوم بإجراء عملية جراحية دقيقة قمت بتأجيلها منذ فتره وذلك للاطمئنان على المركز المتقدم للفريق في مسابقة الدوري العام».

وأضاف: «أشكر كل من تواصل معي سواء بالاتصال أو الرسائل أو الزيارة واعتذر لكل من لم استطع الرد عليه».

وفي سياق آخر، من المقرر أن يخوض فريق حرس الحدود، مباراة قوية أمام الاتحاد السكندري بكأس الرابطة المصرية في يوم الأحد الموافق 23 مارس الجاري في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.


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