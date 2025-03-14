أرملة حلمي بكر تنفي خطفه وتعذيبه: رفض دخول المستشفى وكان مقتنعًا بأنه سيموت فيها

نفت سماح القرشي، أرملة الموسيقار الراحل حلمي بكر، الاتهامات الموجهة إليها من نقابة المهن الموسيقية ونجل الراحل حلمي بكر بخطفه وتعذيبه في محل إقامتها بمحافظة الشرقية، قائلة: «كلها بروباجندا بيحاولوا ينسبوا اسمهم لتاريخ العملاق المرحوم حلمي بكر».

وأضافت خلال برنامج «سابع سما» المذاع عبر شاشة «النهار»، أنها لم تمنع أصدقاء الراحل حلمي بكر من زيارته، لافتة أن أصدقاءه الأوفياء كانوا يزورونه في المنزل بانتظام، ومنهم الفنان خالد بيومي وحميدة، الذي كان يحرص على زيارته يوميًا بالتزامن مع تصوير أحد الأفلام هناك مع المخرج خالد يوسف، بالإضافة إلى عدد من الصحفيين.

وشددت أن الكثير من محبي الموسيقار حلمي بكر كانوا يزورونه باستمرار، و«كان يشتكي لهم من نفس الشكاوى المتعلقة بالنقابة».

وتساءلت عن سبب رفض البعض زيارته، قائلة إن «من رُفض أن يزوره الناس الوحشة وهم القلة، لأن حلمي بكر لم يكن في حياته أشخاص وحشة كثير».

وأشارت إلى رفضه كل المحاولات لدخول المستشفى، قائلة:« كان يقول لنا (أنا لو دخلت المستشفى هموت).. قبل عام من وفاته، كان يصور في إحدى القنوات وتعب دخل المستشفى يمشي على قدميه، وخرج منها على كرسي متحرك، ولم يمش على قدميه مرة أخرى، وظل في المستشفى حوالي 40 يوما، خرج بعدها لا يتحرك».

وردت على سبب عدم إجبارها له على دخول المستشفى، قائلة: «مقدرناش عليه، كلامه كان يحمل شيئا من الواقع، لأنه بالفعل أخذناه إلى المستشفى في الصباح وتوفي في آخر اليوم، وظل عاما كاملا يردد: صدقيني أنا لو رحت المستشفى هموت».