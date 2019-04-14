إبطال مفعول قنبلة قرب محطة للسكك الحديدية في باكستان

عثرت السلطات الباكستانية على قنبلة، زُرعت على أحد قضبان السكك الحديدية بالقرب من محطة "جونجشاهي" للسكك الحديدية في منطقة "تاتا" بإقليم السند الباكستاني، اليوم الأحد، وأبطلت مفعولها، مما حال دون وقوع هجوم محتمل على القطارات التي كان من المقرر أن تسير على هذا الطريق، طبقا لما ذكرته شبكة "جيو.نيوز" الباكستانية اليوم.

فقد تم العثور على القنبلة على أحد قضبان السكك الحديدية، التي تقود إلى مدينة كراتشي، على بعد ثلاثة كيلومترات من محطة "جونجشاهي" للسكك الحديدية.

وأحبط فريق من خبراء المفرقعات، تم إرساله من مدينة حيدر آباد بسلام، مفعول القنبلة، التي كانت تزن 0.5 كيلوجرام، طبقا لما ذكره أحد مسؤولي شرطة منطقة "تاتا" شابير سيثار.

وقالت الشرطة إنه تم احتجاز سبعة مشتبه بهم في أعقاب الحادث، وتم استئناف حركة القطارات من مدينة كراتشي إلى داخل إقليم السند ومن لاهور وروالبندي إلى كراتشي بعد أن أغلقت السلطات المحطة بشكل مؤقت.