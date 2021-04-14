ياسر جلال يوضح حقيقة مشهد الموبايل المقلوب في ضل راجل

علق الفنان ياسر جلال على المشهد الذي أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول الجمهور صورته أثناء تلقيه مكالمة هاتفية ممسكا بالموبايل بالمقلوب.

وأوضح ياسر في بيان صحفي: "أحد المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي لاحظ إني ماسك الموبايل بالمقلوب في مشهد الميكروباص وأنا بكلم الزميلة نيرمين الفقي".

واستكمل: " وأنا بعمل المشهد كنت سامع مساعد المخرج وبرد عليه والمشهد ده كان فيه حركة وركاب بتنزل وبتتحرك وبقوم وبنزل، وارد أكون ماسك الموبايل بالمقلوب بس أنا سامع المكالمة وسامع صوت مساعد المخرج و هو بيرد عليا".

وأشار ياسر إلى أن أحيانا يمكن سماع صوت المتحدث عبر الهاتف دون أن تكون بقرب السماعة، قائلا:" تحدث كثيرا إن جنبك حد بيعمل مكالمة وانت سامع رغم إن الموبايل لا هو معاك ولا على ودنك".

واختتم ياسر حديثه متمنيا أن يلقى المسلسل إعجاب المشهدين لأنه يناقش قضية مهمة في إطار ممتع.

"ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال، كل من اللبنانية نور، ومحمود عبد المغنى، ونرمين الفقى، ورنا رئيس، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، وأحمد منير، وعصام السقا، ومحمد يسرى، ورباب ممتاز، ولمى كتكت، وعدد آخر من الفنانين.